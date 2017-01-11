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Среда, 11 Январь 2017 08:02

Два важных подготовительных этапа ремонта

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План

Начиная в квартире даже самый несложный ремонт, рачительный и разумный хозяин старается предусмотреть все до мелочей, тщательно выбирает дизайн, материалы и мастеров. Это важно сделать заранее для того, чтобы ремонт был максимально качественным и прослужил, как можно дольше в первоначальном виде.

Еще в большей мере предварительное планирование актуально для серьезного, кардинального ремонта, в котором предусматривается перепланировка помещения – перенос, монтаж/демонтаж стен и межкомнатных перегородок, изменение функционала отдельных комнат и т.д.

Действительно, если вы, поддавшись минутному настроению, купили сюрреалистичные черные обои, а они вам через месяц надоели до чертиков, переклеить их можно даже самостоятельно. Конечно, обидно, но не катастрофа.

Но если вы в пылу переустройства перенесли стену, увеличив зал за счет спальни, и оказалось, что теперь туда даже не входит кровать, исправить это будет значительно дороже.

 

Смета

Следующим этапом подготовки к ремонту является составление как можно более подробной сметы.

Если человек проводит ремонт самостоятельно, иногда он опускает этот этап. Если он при этом не рассчитал свои финансовые возможности, то рискует оказаться, например, с ободранными стенами, поскольку деньги вдруг закончились, купить обои не на что, а кредит брать не хочется.

Если ремонт выполняют специалисты, то они, как правило, сами составляют смету, а хозяину лишь остается внимательно с ней ознакомиться и подкорректировать, если что-то не устраивает.

Если запланирован серьезный ремонт, включающий в себя перепланировку помещения, все не так просто. Дело в том, что узнать заранее точно, сколько стоит узаконить перепланировку в квартире, особенно в случае масштабных планов по переустройству, без помощи профессионалов практически невозможно.

Дело в том, что тут решающими оказывается множество факторов:

1.      Требуется разрешение многих инстанций, минимум – 5, а бывает, и 20 – это зависит от состояния дома, типа ваших работ и многого другого;

2.      Каждая из них работает не бесплатно, и имеет собственную регулярно обновляемую тарифную сетку, причем в каждом регионе свою. Например, цена поэтажного плана с экспликацией в БТИ рассчитывается исходя из площади квартиры, необходимости выезда техника и т.д.

Можно обратиться в агентство, специализирующееся именно на согласовании перепланировок. Иногда этим занимаются и проектно-строительные организации. Там вам рассчитают примерную сумму, которая потребуется в каждом конкретном случае, и возьму всю бумажную волокиту на себя.

Но тут важно понимать, что за свои услуги они тоже берут комиссию, а кроме того, в любом случае – как самостоятельного узаконивания, так и через посредника, на любом этапе могут возникнуть непредвиденные расходы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 11 Январь 2017 08:20
Опубликовано в Новости индустрии
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