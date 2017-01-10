Галина Хованская об итогах работы Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в рамках осенней сессии

27 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованская. На мероприятии речь шла об итогах работы Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ в рамках осенней сессии. Спикер рассказала, чего уже удалось достичь, а какие инициативы нуждаются в доработке.

В начале выступления Галина Хованская отметила, что по итогам прошедшей короткой сессии осталось более 2000 «висящих» проектов, которые Комитету необходимо рассматривать. Это связано с многочисленными организационными проблемами, добавила она. Далее спикер рассказала о нововведениях и изменениях в Жилищный кодекс.

«Первое изменение - это проект закона, который вносила я совместно с фракцией Справедливая Россия еще весной, мы хотели до решения суда, посвященного капитальному ремонту, сократить срок выхода из общего котла. Несмотря на то, что мы дали субъектам РФ возможность это право выхода сократить, воспользовались этим далеко не многие, а большинство говорило, что будут сокращать срок только после выхода соответствующих изменений в Жилищный кодекс. Сокращать как минимум до года, поэтому разговоры о какой-то неустойчивости региональных операторов не имели под собой почвы. И тогда эта инициатива прошла первое чтение, во втором чтении эта норма сохранилась, но были добавлены изменения в связи с необходимостью совершенствовать процессы капитального ремонта. В частности, может возникнуть аварийная ситуация или стихийное бедствие в некоторых субъектах РФ, в таком случае мы позволяем проводить ремонт за счет собранных средств. Отмечу, что раньше такого не было, это была только плановая операция. Далее, можно в период проведения капремонта, если необходимо провести реконструктивные работы без изменения параметров дома, это можно сделать за счет тех же средств. Также выяснилось, что в тех редких случаях, когда публичная власть выделяет средств на софинансирование, их нельзя было зачислить ни в общий котел, ни на спецсчет, а теперь будет можно».

Второй законопроект, о котором рассказала Галина Хованская, посвящен теме контроля за нормативами при предоставлении коммунальных услуг. «Напоминаю, при отсутствии счетчика, тариф - цена вопроса, умножается на норматив, нет счетчика - есть норматив, стандартный объем, который устанавливает глава субъекта федерации. Об этом надо помнить. И эти нормативы по субъектам федерации даже в рядом расположенных субъектах, в домах одинаковой постройки, могли отличаться вдвое. Мы контролируем тарифы на федеральном уровне, ФАС устанавливает по всем регионам предельный рост, он где-то на уровне 4%, в Москве, например, 7,5%. Тем не менее, были прецеденты, когда ФАС вмешивалась в этот процесс и ограничивала рост, отменяла решения глав субъектов и тарифы «приводились в чувство». А вот нормативы никто не контролировал, у нас масса домов, где счетчики установить нельзя до проведения работ капитального характера. В целом ряде домов работает понятие норматив, а не счетчики. А нормативы, как правило, завышены по сравнению с фактическим потреблением.

Надо контролировать нормативы, это очевидно. Что предложило Правительство? Правительство предложило передать эти функции Жилищному надзору. Да, безусловно, без жилищного инспектора не обойтись, они «на земле», они дойдут до каждого дома, и понятно, что это их функция, но ситуация очень интересная, потому что, кто такой жилищный инспектор и Жилищный надзор в субъекте федерации? Это человек, который подчинен главе, устанавливающему норматив. После того, как он даст предписание о несоответствии норматива даже методическим рекомендациям, что будет с ним? С учетом уровня безработицы у нас, который имеет тенденцию к росту.

Я была вынуждена внести поправку о том, что контроль на нормативном, методическом и федеральном уровне, должен оставаться за ФАС, и глава ФАС с этим согласился. Поправку поддержали. С этой проблемой не справиться без Фас. Работа в этом направлении будет двигаться, посмотрим, что будет через год».

В ходе выступления спикер затронула важную тему – ситуацию с ГИС ЖКХ. Она рассказала, что перенесены сроки размещения информации в государственной информационной системе для всех субъектов РФ на год – на 1 января 2018 года, а для городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя на полтора года - на 1 июля 2019 года. За неразмещение информации следует наказание в виде штрафа. Также с 1 января 2017 года на 1 января 2018 года перенесен срок, с которого платежный документ, предоставленный гражданам, должен соответствовать информации, размещенной в системе, рассказала спикер. Наказание за неразмещение информации тоже переносится. По словам спикера, штрафы не будут взиматься до 1 января 2018 года для всех субъектов РФ, и до 1 июля 2019 для городов федерального значения.

«Учитывая, что возникла критическая ситуация с системой ГИС ЖКХ, речь идет о защите прав граждан, ТСЖ, ЖСК, и управляющих компаний, потому что не все они плохие и криминальные. Могу сказать, что система нуждается еще в донастройке. С моей точки зрения, она заработает тогда, когда будут задействованы все ее элементы. Если виноваты ТСЖ, ЖСК, значит надо работать с ними, обучать. Для них возникает еще проблема - взять человека, который знает, что такое компьютер и умеет работать с базой данных, которая постоянно меняется, и плюс это ляжет бременем на граждан, ведь придется увеличить их платеж».

Отдельно Галина Хованская остановилась на теме отходов и ТБО. Она рассказала, что соответствующего законопроекта также коснулись изменения в части переноса сроков.

Подробнее читайте в журнале «Все о ЖКХ» №1 2017