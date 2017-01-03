Утверждена форма проектной декларации для застройщиков, привлекающих средства граждан

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утвердило требования к порядку размещения на сайте застройщика информации о проекте, строящемся с привлечением средств граждан, новые критерии отнесения дольщиков к числу пострадавших, а также форму проектной декларации. Соответствующие приказы Минстроя России одобрены Минюстом России. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень во время рабочей поездки в Ивановскую область.

«Минюст России одобрил три приказа Минстроя России, касающиеся долевого строительства: утверждена форма проектной декларации, приняты новые критерии отнесения дольщиков к числу пострадавших и определены параметры размещения информации о проекте на сайте застройщика», - рассказал Михаил Мень.

В текущем году значительно изменятся «правила игры» для застройщиков, привлекающих средства граждан в строительство многоквартирных домов. Для повышения защиты прав дольщиков были утверждены изменения в №214-ФЗ, разработанные Минстроем России. Поправки предусматривают поэтапное введение новых требований.

Так, будет расширен перечень информации о застройщике и о проекте строительства, которая подлежит раскрытию в проектной декларации, а также на официальном сайте застройщика.

Согласно Приказу 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации», декларация должна будет включать в себя информацию о застройщике и о проекте строительства, а также определять объем прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства многоквартирных домов, указанных в такой проектной декларации.

Приказ Минстроя России 914/пр утверждает требования к порядку размещения на официальном сайте застройщика информации в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся с привлечением денежных средств участников долевого строительства. А Приказ 560/пр наряду с критериями отнесения дольщиков к числу пострадавших, утверждает новые правила ведения реестра пострадавших граждан.

Все приказы в ближайшее время будут опубликованы на сайте Минстроя России.