Своевременное создание и законное наполнение национального реестра специалистов — экзамен НОСТРОЙ на зрелость

Генеральный директор Ассоциации "Сахалинстрой" Валерий Павлович Мозолевский о принципах формирования Национального реестра специалистов.

"С 1 июля 2017 года впервые в России в градостроительной деятельности Федеральным законом вводятся открытые Национальные реестры специалистов в областях строительной деятельности – инженерные изыскания, проектирование, строительство (реконструкция, капитальный ремонт).

В соответствии с положениями статьи 555-1 Градостроительного кодекса РФ эти Национальные реестры специалистов имеют самостоятельное значение и являются инструментом и площадкой рыночного предложения высококвалифицированных и опытных специалистов, в данном случае, по организации выполнения инженерно-изыскательских работ, по организации проектирования, по организации строительства (реконструкции, капитального ремонта).

Члены этих реестров – своеобразная общность специалистов, которые в недалеком будущем начнут разрабатывать и принимать свои стандарты отношений, свои правила работы, начнут реально влиять на выстраивание отношений между заказчиками и подрядчиками через подрядные договора.

Попадание в Национальный реестр – это добровольное волеизъявление специалиста, который, понимая должностные обязанности, права и трудовые функции специалиста по организации строительства (часть 5 статьи 555-1 и профессиональный стандарт «Организатор строительного производства»), оценив свои знания, опыт работы, готовность нести ответственность за:

организацию строительства,

выполнение работ по подрядному договору,

обеспечение безопасности работ на объекте,

выполнение требований безопасности труда,

проведение строительного контроля,

ведение исполнительной документации,

подает самолично заявление в Национальное объединение строителей с приложением всех необходимых документов через нотариуса по месту своего проживания (работы) в электронном виде, заверенные квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Конечно, при подготовке пакета документов для представления нотариусу, специалист может получать необходимую помощь от кадровых работников своего строительного управления или получать, при необходимости, консультации у специалистов СРО строителей, которые обязаны руководствоваться также положениями Указа Президиума Верховного совета СССР от 4 августа 1983 года № 9779-Х (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 года № 169-ФЗ) «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан».

Необходимо учесть, что СРО не является организацией, в которой находятся подлинные документы, например, об образовании и о стаже работы заявителей (специалистов).

Члены СРО или сами СРО строителей не могут иметь прямого отношения к волеизъявлению конкретного специалиста. Поэтому, для включения в Национальный реестр специалистов необходимо, чтобы:

1). специалист соответствовал формальным требованиям статьи 555-1,

2). специалист оценил свои возможности, имел желание выполнять работы по организации строительства и подал заявление в Национальное объединение о согласии на его включение в Национальный реестр.

Прошу обратить внимание, что в соответствии с Профессиональным стандартом «Организатор строительного производства», 7-ой уровень квалификации, возможные наименования должностей этих специалистов в строительной организации:

Начальник строительства;

Руководитель проекта;

Главный инженер проекта (организатор строительства).

Особыми условиями допуска этих специалистов к работам в соответствии упомянутого профессионального стандарта является внесение о них сведений в национальный реестр специалистов в области строительства.

Таким образом, с 01.07.2017 года, на вышеуказанные должности в строительных организациях возможно принимать и/или назначать только специалистов, которые самостоятельно изъявили желание быть включенными в Национальный реестр специалистов по организации строительства, и которые находятся в этом реестре. Кроме того, что важно, которым руководитель строительной организации может доверить эту деятельность по исполнению подрядных договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Информация об этих специалистах должна быть размещена в реестрах членов СРО строителей на сайтах этих СРО в сети Интернет.

Эти специалисты должны заявляться в качестве лиц, организующих строительство, при исполнении контрактов, при проведении закупок государственных или муниципальных подрядов.

Они также должны назначаться приказом руководителя подрядчика в качестве ответственного лица за исполнение контракта и выполнение функций в соответствии с профессиональным стандартом.

Учитывая изложенное, обращаю внимание, что соответствие любого работника члена СРО, который отвечает формальным требованиям по стажу работ и образованию недостаточно, чтобы его можно было включить в Национальный реестр специалистов по организации строительства.

Необходимо, чтобы этот специалист реально выполнял указанные функции и был принят на эту должность по основному месту работы в этой организации.

Кто и как заинтересован в чистоте или в коммерциализации Национального реестра специалистов (НРС), а именно (моё мнение):

Специалист;

Член СРО строителей;

СРО строителей;

Национальное объединение (Совет и дирекция).

Учитывая, что действующим законодательством определены два фигуранта при формировании Национального реестра специалистов, а именно сами специалисты и Национальное объединение, другие интересанты и участники наполнения реестра отсутствуют.

Самыми заинтересованными лицами в создании и чистоте этого реестра являются сами специалисты. Быть членом этого реестра – это почетно и это подымает значимость и стоимость этого специалиста на рынке труда. Поэтому, мы считаем, что в реестре специалистов дополнительно должно быть его «портфолио», его трудовые достижения и описание его опыта по организации строительства. В недалеком будущем можно будет говорить о создании неформальных объединений этих специалистов в пределах субъектов федерации с целью развития саморегулирования в их среде, разработки необходимых стандартов и правил их деятельности.

Кроме того, мы считаем, что членство в Национальном реестре специалистов должно быть платным на уровне 300-500 рублей в год для обслуживания этого реестра и личных карточек специалистов.

Строительные организации и СРО строителей имеют коммерческий интерес в наполнении Национального реестра, поэтому они не могут быть официальными посредниками исполнения функций НОСТРОЙ по этому вопросу.

Государство, наряду с целым рядом других функций, федеральным законом передало Национальному объединению строителей функцию по ведению Национального реестра специалистов и обязало до 01.07.2017 года ввести его в действие и наполнить его специалистами по организации строительства, чтобы нормально проходили конкурентные процедуры при выборе подрядчиков после окончания переходного периода.

Поэтому, по нашему мнению, прием заявлений (обращений) в НОСТРОЙ от кандидатов на включение в НРС должен выполняться в соответствии положений Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Рассмотрение заявлений и документов для включения специалистов в Национальный реестр специалистов в строительной области экономики фактически является переданной законом НОСТРОЙ государственной услугой, для осуществлении которой НОСТРОЙ должен разработать и утвердить соответствующие регламенты в соответствии Постановления Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».

Учитывая, что саморегулируемые организации строителей при внесении поправок в Устав Ассоциации на прошедшем Съезде, передали часть функций по разработке типовых внутренних документов и стандартов деятельности Национальному объединению, а также для регулирования деятельности органов управления НОСТРОЙ и его дирекции, необходимо разработать и принять большое количество важных внутренних документов и стандартов, считаю крайне необходимым срочно разработать и принять важнейшие стандарты деятельности НОСТРОЙ и контролировать их исполнение, а именно:

Положение «О мерах по предупреждению и противодействию коррупции»,

Положение «О недопустимости конфликта интересов в деятельности НОСТРОЙ»,

Положение «О недопустимости коммерциализации деятельности НОСТРОЙ и СРО строителей»,

Положение «О недопущении конфликта интересов между СРО строителей на территории одного субъекта федерации»,

Положение «О недопущении недобросовестной конкуренции между членами различных СРО на территории одного субъекта федерации».

Национальное объединение строителей является оператором этого реестра и единственным ответственным лицом за его чистоту и соответствие нормам закона и внутренних документов.

Учитывая сжатые сроки подготовки необходимых документов и большое количество будущих членов Национального реестра специалистов, считаем весьма важным срочно разработать информационную политику и сразу же после новогодних каникул приступить к разъяснению важности организованной подачи заявлений с приложением всех необходимых документов через нотариусов по месту жительства или работы специалистов, реально выполняющих деятельность по организации строительства на всей территории России. Провести достаточное разъяснение содержания и структуры профессионального стандарта "Организатор строительного производства", должностных инструкций руководителя строительства, поднять значимость специалиста, организующего строительство.

Считаю, что в эту разъяснительную компанию мы должны привлечь все СРО строителей, Координаторов по Федеральным округам, службы технических заказчиков, исполнительные органы власти субъектов федерации, руководителей муниципальных образований, министерства строительства России. Использовать федеральные и региональные СМИ, семинары, конференции, Форумы, общие собрания членов СРО строителей".

