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Четверг, 29 Декабрь 2016 09:28

Поздравление главы Минстроя России Михаила Меня с Новым годом

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Дорогие друзья!

От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Светлым Рождеством Христовым!

 Этот год стал для отрасли во многом знаковым. Впервые за много лет прошел Государственный совет по строительству, по результатам которого мы получили поручения Президента страны и начали системную работу по их исполнению.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в строительстве многоквартирного жилья в 2016 году мы сохранили динамику рекордного 2015 года. В целом, по нашим прогнозам, мы сможем выйти на 77-80 млн.кв.метров ввода жилья в уходящем году. И этот результат стал возможен благодаря государственному субсидированию процентной ставки по ипотеке.

Принятием ряда законов в 2016 году мы завершили серьезную работу в сфере ценообразования, совершенствования системы СРО, закрепили возможности использования экономически эффективных проектов повторного применения, ввели в нормативные рамки процесс освоения промышленных территорий в городах, что уже в обозримом будущем позволит построить более 80 миллионов квадратных метров жилья.

В этом году нам также поручена реализация приоритетных проектов «Ипотека и арендное жилье» и «ЖКХ и городская среда». Предстоит создать условия для достижения высокой степени доступности жилья для населения, а также условия для развития городов, которые нужно сделать комфортными и современными. Это очень интересная задача, в решении которой будут задействованы архитекторы, проектировщики, градостроители, законодатели, ученые и многие другие.

Заметны также существенные изменения в сфере ЖКХ. Сегодня вместе с нашими коллегами из Минкомсвязи заканчиваем работу над большой государственной информационной системой ГИС ЖКХ, за счет создания современных удобных сервисов будут снижаться расходы на жилищные услуги и повышаться эффективность управления жильем. Мы продолжаем модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет частных инвестиций. Цифры подтверждают правильность выбранного направления

- там, где работают концессии, зафиксировано сокращение аварий в теплоснабжении на 47%, в воде на 21%, а потери сократились на 18% и 14% соответственно.

Я поздравляю всех работников отрасли с праздниками и желаю здоровья и плодотворной работы в наступающем году! Добра и здоровья вашим семьям!

 

Министр строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации Михаил МЕНЬ

Прочитано 232 раз Последнее изменение Воскресенье, 08 Январь 2017 14:50
Опубликовано в Новости индустрии

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