Ключи от новых квартир взамен аварийных сегодня получили 44 жителя Севастополя

В Севастополе по программе переселения из аварийного жилья в новые квартиры переедет 621 человек, будет расселено 33 аварийных дома площадью 9,5 тысяч квадратных метров. Об этом 28 декабря в ходе торжественной церемонии по вручению ключей от квартир 44 новоселам сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Сегодня в рамках программы по расселению аварийного фонда ещё 44 человека переехало в новое жильё. Ключи от квартир новым владельцам вручили заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор Андрей Чибис и исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Всего в рамках программы регионом должно быть расселено порядка 10 тысяч квадратных метров аварийного фонда, в котором проживает 664 человека. По условиям программы площадь предоставляемого жилья составит 11 тысяч квадратных метров, то есть переселенцы получают квартиры большей площади, чем у них были.

Севастополь уже перевыполнил плановый показатель расселения по итогам 2016 года, документы на получение новых квартир получили 106 семей, для завершения всей программы региону осталось переселить 84 семьи, для них городом также приобретены квартиры, в начале года планируется выдать ключи всем переселенцам и завершить программу.