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Среда, 28 Декабрь 2016 13:51

В Московской области стало больше мобильных котельных

28.12.2016

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области, арсенал Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы пополнился тремя новыми мобильными котельными.

Новые мобильные котельные – отечественного производства, они предназначены для оперативного восстановления подачи тепла на социальные объекты и жилой фонд в случае, если произойдут аварии на тепловых сетях.

Благодаря новому поступлению парк мобильных котельных МОС АВС увеличился ровно в 2 раза. Теперь в распоряжении специалистов областной специализированной аварийно-восстановительной службы имеется 6 мобильных котельных.

«Благодаря усилению технической оснащенности у МОС АВС появляются новые возможности для скорейшей ликвидации аварийных ситуаций. Особенно актуально это накануне новогодних праздников. Наряду со всеми службами, отвечающими за работу инженерной инфраструктуры –коммунальщиками  и энергетиками, специалисты МОС АВС в этот период будут работать в режиме повышенной готовности, для того, чтобы обеспечить комфортный новогодний отдых жителям и гостям Московской области», – подчеркнул Дмитрий Пестов.

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Опубликовано в Новости индустрии
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