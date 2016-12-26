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Понедельник, 26 Декабрь 2016 16:29

Крупнейшую школу в Калужской области построили дешевле на 30 млн. за счет типового проектирования

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Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин 23 декабря совместно с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым проинспектировал ход строительства микрорайона малоэтажной застройки в Калуге и принял участие в открытии новой общеобразовательной школы.

Микрорайон «Кошелев-проект» в Калуге строится с 2013 года. В настоящее время уже введено в эксплуатацию порядка 300 тыс. кв. м жилья, жильцами стали 20 тыс. человек. Застройку участка в 120 га планируется завершить к 2019 году.

Жилой комплекс представляет собой проект комплексного освоения территории с развитой социальной инфраструктурой. Для жителей построен детский сад на 350 мест, оборудованы детские и спортивные площадки, работает поликлиническое отделение. В планах на следующий год – достройка еще одного детского сада той же вместимости и полноценной поликлиники, а также строительство новой дороги к микрорайону.

В пятницу, 23 декабря, прошло торжественное открытие школы, рассчитанной на 1360 учеников. Четырехэтажная школа, площадью 25,7 тыс. кв. м, является одной из крупнейших в стране. Она разделена на два основных блока – старшую и начальную школы. Всего в ней 67 учебных кабинетов. В здании предусмотрели лифт для маломобильных граждан. Имеются два бассейна, два спортзала, оборудованных самыми современными снарядами, раздевалками и душевыми, актовый зал, рассчитанный на 450 зрителей. Во дворе школы расположены футбольное поле, площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис и других занятий на открытом воздухе. Общая площадь открытой спортивной части – 5 тыс кв.м. 

Замминистра Никита Стасишин обратил внимание, что проект школы входит в реестр типовой проектной документации Минстроя России. «В Калуге построили школу по проекту самарской школы, с небольшими дополнениями. Благодаря реестру типовых проектов удалось значительно сократить стоимость строительства - на 30 млн рублей. Школа отличная, ультрасовременная», - заявил замминистра.

Председатель совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ» Владимир Кошелев поблагодарил федеральные и областные власти за поддержку, оказываемую проектам комплексного освоения территорий. Школа была построена за счет бюджетных средств.

 

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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