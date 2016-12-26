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Понедельник, 26 Декабрь 2016 16:24

В Московской области перевыполнен годовой план по модернизации уличного освещения

26.12.2016

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, годовой план по модернизации уличного освещения на территории Подмосковья перевыполнен более чем на 9%. С начала года в регионе установлено и модернизировано более 43 700 точек уличного освещения – при плане в 40 тысяч.  

«В том числе 8 тысяч светильников установлено и модернизировано в подмосковных дворах, в рамках реализации Губернаторской программы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Остальные светильники были установлены и модернизированы вдоль дорог и на улицах населенных пунктов Подмосковья. Это позволило не только добиться значительного экономического эффекта за счет энергосбережения, но и повысило уровень безопасности в городах и посёлках Московской области – ведь, несомненно, в тёмное время суток безопаснее ходить по освещенным улицам. А установка дополнительных точек освещения вдоль автомобильных дорог помогает снижать количество ДТП», - отметил Дмитрий Пестов.

В 2015 году в Подмосковье уже было установлено и заменено на энергоэффективные 38,5 тысяч светильников – при этом годовой план по модернизации систем уличного освещения был перевыполнен более чем на четверть. В планах на 2017 год – модернизация и установка еще не менее 40 тысяч уличных светильников.

 

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