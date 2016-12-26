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Понедельник, 26 Декабрь 2016 16:18

Президент ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников: «Условия ведения бизнеса в России лучше, чем в Италии»

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В Москве прошла пресс-конференция руководителей Общественной организации «Деловая Россия», в ходе которой представители крупнейших российских компаний рассказали об итогах 2016 года в сфере бизнеса. По мнению президента Корпорации ТехноНИКОЛЬ, члена президиума генерального совета «Деловой России» Сергея Колесникова, за последнее время уровень взаимопонимания между бизнесом и властью значительно вырос, инвестиционный климат в России лучше, чем в Италии, но большое количество нерешенных проблем и нестабильность правил игры препятствуют качественному рывку российской экономики.

 

В Москве пресс-центр «Новости Бизнеса» совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» провел пресс-конференцию «Российский бизнес: Итоги года». В мероприятии приняли участие руководители «Деловой России», представители крупнейших российский компаний – президент Корпорации ТехноНИКОЛЬ, член президиума генерального совета «Деловой России» Сергей Колесников, член Общественной палаты РФ, вице-президент «Деловой России» Николай Остарков, председатель правления ПАО «Совфрахт», член президиума генерального совета «Деловой России» Дмитрий Пурим, генеральный директор Института экономических и социальных исследований, член генерального совета «Деловой России» Алексей Рябинин.

По мнению участников пресс-мероприятия, сегодня российская экономика находится в точке перелома. От грамотного взаимодействия власти и бизнеса, принятия правильных управленческих решений будет зависеть, начнется ли экономический рост или экономика войдет в полосу длительной стагнации. Низкий уровень инфляции, снижение административного давления, заинтересованность органов власти в улучшении инвестиционного климата положительно сказываются на предпринимательской активности. «Наши предприятия располагаются в разных странах мира, и сегодня можно заметить, что в России вести бизнес комфортнее, чем в Италии», - потвердил президент ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников.

Однако остается огромное количество нерешенных проблем, которые препятствуют диверсификации структуры российской экономики, поступательному развитию малого и среднего бизнеса, росту инвестиций. «Деньги – это кровь экономики. Сегодня невозможно строить промышленные предприятия на заемные средства. Средняя доходность на капитал в производственном секторе составляет около 10% в год. Кредит, если повезет, можно взять в российских банках по ставке 12% годовых. Таким образом, бизнесмен не только не сможет получать прибыль, но в итоге будет вынужден работать в убыток, - отметил Сергей Колесников. – Другой серьезной проблемой является негативное отношение к предпринимателям среди как многих чиновников, так и населения. Бизнесмен виновен a priori. На это накладывается постоянное изменение законодательства. В итоге количество административных проверок не сокращается».

Однако предприниматели нацелены на поступательное развитие продуктивного диалога с представителями властных структур, регулярно выступая с инициативами, которые не требуют серьезного изменения всей системы взаимодействия, но способны в короткие сроки значительно улучшить условия работы бизнеса в России. В частности, важной проблемой для всех производственных и логистических компаний является введение ограничений по допустимой нагрузке на ось транспортного средства в весенний период в рамках так называемой «просушки дорог». Последние 2 года ограничения максимального веса на весенний период не вводились на Федеральных автодорогах, но Постановления о закрытии дорог на весенний период издаются областными администрациями, которые действуют на дорогах регионального и местного значения. Согласно постановлениям областных администраций, на весенний период вводятся допустимые ограничения на ось транспортного средства до 3-4 тонн на ось, в результате под запрет попадают даже порожние грузовики грузоподъемностью 10 и 20 тонн. Это ведет к остановке деятельности промышленных предприятий на 1 – 1,5 месяца, сокращении доходов населения и бюджетных поступлений. Для решения этой проблемы достаточно рассмотреть возможность о централизованном введении единых ограничений по всем регионам Российской Федерации на весенний период.

Другой серьезной проблемой, значительно ухудшающей условия ведения бизнеса в нашей стране, является требование проводить налоговые проверки контрагентов. «В последнее время налоговые органы практикуют подход, нарушающий интересы добросовестных налогоплательщиков, действуя по принципу: если даже поставщик поставщика налоги не заплатил, то покупатель покупателя – налогоплательщик - проявил неосмотрительность. То есть налогоплательщику отказывается в вычетах и расходах лишь потому, что контрагент контрагента, имеет признаки фирмы-однодневки. Мы не имеем возможности проверять контрагента контрагентов. В силу многообразия форм предпринимательской деятельности и жизненных ситуаций создание исчерпывающего перечня критериев осмотрительности при выборе поставщиков объективно невозможно, - рассказал Сергей Колесников. -. Мы предлагаем изменить подход налоговых органов и не лишать налогоплательщиков права на всю сумму вычетов и расходов по сделке, переложив на налогового выгодоприобретателя в порядке субсидиарной ответственности суммы налогов, не уплаченных в цепочке сделок (собственно налоговой выгоды), как это имеет место в европейской практике. Налогоплательщик не должен отвечать за фиктивные организации, если они не являются его «карманными» структурами».

В целом в рамках пресс-конференции представители крупнейших российских компаний отметили, что сегодня основная просьба со стороны бизнеса к органам власти – не мешать. «Огромное количество постоянно принимающихся законов, введение новых тарифов, в частности системы «Платон», предлагаемые репрессивные поправки в КоАП, - все это создает нестабильность системы, негативное отношение бизнеса, в том числе иностранного, к условиям работы в нашей стране, а значит – отсутствие перспективы динамичного роста. Наша экономика должна расти темпами 5-7% в год, и у нас есть для этого все условия. Важно – слышать предпринимателей. Мы, также как органы государственной власти, заинтересованы в развитии российской экономики. Совместными усилиями, понимая позицию друг друга, мы можем сделать так, чтобы наша страна процветала», - отметил Сергей Колесников.

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Опубликовано в Новости индустрии
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