Президент ТПП РФ Сергей Катырин: неналоговые платежи и поборы с бизнеса продолжают расти, как грибы после дождя размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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Эл. почта Стоит признать, что реализация правительственной «дорожной карты» по систематизации и упорядочиванию правового регулирования неналоговых платежей забуксовала. Мораторий на введение новых неналоговых поборов до сих пор не введен, между тем появляются инициативы, несущие риски для бизнеса.

Так, Палата в настоящее время в рамках процедуры оценки регулирующего развития проводит экспертизу проекта постановления Правительства РФ «О некоторых вопросах взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».

Проектом предлагается увеличить с 1 января 2017 года коэффициент, используемый при исчислении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн с 0,41 до 0,7 (до 31 мая 2017 г.), а с 1 июня 2017 года повысить его до 0,82.

Считаю, что должны быть приведены экономические расчеты влияния такого решения на бизнес, осуществляющих автомобильные перевозки, и не представлены макроэкономический расчет влияния предлагаемых решений. Представляется, что необоснованное увеличение коэффициента и, соответственно, платы за перевозку грузов 12-тонниками может привести к удорожанию услуг по перевозке грузов и соответствующему росту инфляции. Нужно провести тщательный финансово-экономический анализ рынка перевозок и затем принимать соответствующие решения.

Еще один пример. 7 декабря 2016 года постановлением Правительства РФ № 1310 утверждены правила осуществления обязательных взносов застройщиков в фонд, средства которого формируются за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих для строительства объектов недвижимости денежные средства участников долевого строительства. Обязательные отчисления уплачиваются застройщиком в компенсационный фонд в размере одного процента планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанной в проектной декларации застройщика, путем перечисления денежных средств на банковский счет некоммерческой организации, функции и полномочия учредителя которой от имени Российской Федерации осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Отмечу также, что в рамках весенней сессии Госдумы должно состояться второе чтение проекта закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части увеличения доходов субъектов спорта). Проект предлагает взимать с организаторов азартных игр обязательные целевые отчисления на развитие спорта (в размере 5 процентов от разницы между собранными суммами и выигрышами).

Цель, казалось бы, благая, но при обсуждении проекта важно услышать мнение бизнеса и прописать четкие механизмы и гарантии целевого направления собранных средств на развитие спорта, включая детско-юношеский.



Палата выступает за разработку и скорейшее принятие рамочного закона о порядке установления и взимания неналоговых платежей, что соответствовало бы поручению Президенту РФ В.В. Путина по итогам VII Съезда ТПП РФ. Такой законопроект нами разработан. Последнее от В Правительстве Московской области обсудили внедрение и развитие Единой информационно-аналитической системы ЖКХ

VIII Общероссийский Форум «Инфраструктурные проекты России»

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