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Пятница, 23 Декабрь 2016 17:31

В Правительстве Московской области обсудили внедрение и развитие Единой информационно-аналитической системы ЖКХ

23.12.2016

23 декабря в Доме Правительства Московской области состоялось совещание по итогам внедрения Единой информационно-аналитической системы ЖКХ Московской области. Участие в совещании приняли два заместителя Председателя Правительства Московской области – Дмитрий Пестов и Максут Шадаев, министр ЖКХ Евгений Хромушин и вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков.

ЕИАС ЖКХ является региональным сегментом Государственной информационной системы ЖКХ – федерального проекта, разработанного в соответствии с Постановлением Правительства России. В системе раскрывается информация о состоянии жилого фонда, начислениях за коммунальные услуги, текущем и капитальном ремонте и т.д. Ввод в промышленную эксплуатацию системы состоялся менее месяца назад, 1 декабря.

На сегодняшний день в ЕИАС ЖКХ введены данные свыше 2600 коммунальных организаций – это 78% от общего количества.

Как и любой технически сложный проект, ЕИАС ЖКХ требует оптимизации и отладки, особенно в первые месяцы эксплуатации. Для помощи пользователям организована «горячая линия», на которую уже поступило порядка 17 тысяч обращений. Дано поручение держать вопрос техподдержки пользователей на особом контроле.

Кроме того, поручено активизировать обучение пользователей навыкам работы в системе, несмотря на то, что Министерство ЖКХ на базе Учебно-курсового комбината ЖКХ уже обучило посредством семинаров, вебинаров, видеоселекторных совещаний порядка трех тысяч сотрудников коммунальных предприятий.

«Внедрение ЕИАС ЖКХ повысит прозрачность работы коммунального комплекса, акцент на которой ставит Губернатор. В каждой коммунальной организации должны быть обученные сотрудники, и особое внимание необходимо уделить обучению жителей, сделать этот процесс для них понятным и доступным. А органы местного самоуправления должны стать основными организаторами проекта на местах», – подчеркнул Дмитрий Пестов.

В рамках мероприятия были вручены грамоты «За активное участие в создании ЕИАС ЖКХ» – их получили представители администраций Воскресенского и Клинского районов, городского округа Лыткарино, а также ряда управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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