Итоги работы Минстроя за 2016 год

21 декабря в пресс-центре Информационного Агентства ТАСС состоялась пресс-конференция Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня на тему «Итоги работы ведомства за 2016 год».

Во вступительном слове Михаил Александрович подчеркнул, что в декабре подводить общие итоги года достаточно сложно, потому что основные статистические данные обычно поступают в феврале-марте. Однако некоторые цифры уже можно назвать.

«На фоне прошлых двух годов по объему ввода жилья, этот год тоже планирует быть рекордным, говорю об этом аккуратно, потому что окончательные цифры мы еще не знаем. Основные вводы объемов всегда происходят в декабре, но уже сейчас можно говорить о том, что наш прогноз о возведении подтверждается - от 77 до 80 млн. кв.м жилья - от пессимистического до оптимистического сценария. Есть конкретная цифра - порядка 6% в индивидуальном жилищном строительстве, индустриальное жилищное строительство на 1 декабря держится на той же позиции, что и в прошлом году. С учетом экономический сложностей, которые были в уходящем году, это достаточно хороший результат».

Говоря об ипотеке, министр заметил, что в 2016 году она очень активно развивалась. Он напомнил, что 2014 год для ипотеки стал рекордным по объему - 1 760 млрд. руб., далее, в 2015 году ее объем составил 1 100 млрд. руб., а на 1 декабря, отметил министр, объем выдачи ипотечных кредитов уже составил 1 300 млрд. руб.

«Мы думаем, поскольку сейчас еще идут активные продажи, что сможем выйти на очень неплохую цифру, а уже в следующем году мы достигнем пиковых показателей 2014 года».

В выступлении Михаил Мень затронул тему приоритетных проектов. «Могу отметить два приоритетных проекта. По проекту поддержки жилищного строительства - «Ипотека и арендное жилье». Здесь зафиксировано в бюджете и отобрано 66 проектов из 33 субъектов РФ. В 2017 году начнется работа по оснащению этих проектов комплексной инфраструктурой, в бюджете 2017 года на эти цели выделено 20 млрд. руб. Средства пойдут, в частности, на строительство социальной инфраструктуры, внутриквартальных дорог, и часть средств пойдет на субсидирование процентной ставки по инженерии.

Также говорилось о поддержке отдельной категории граждан, которая осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Жилище». «У нас по итогам 2016 года будет обеспечено жильем 24,5 тысячи семей, в том числе более 15 тысяч - это молодые семьи, переселенцы с Севера, молодые учёные, военные».

Говоря о жилищно-коммунальной сфере, министр отметил, что стратегическая задача Правительства и Министерства – привлечение частных инвестиций на условиях концессионных соглашений. «За 11 месяцев текущего года заключено 318 концессий. Этот показатель на 41% больше, чем в прошлом году. Это очень важно. И также важно, что начинается приток инвестиций в небольшие муниципальные образования, а не только в областные центры, как было ранее. В регионах, где работают концессии, зафиксировано сокращение аварий в теплоснабжении на 47%, в воде - на 21%, и, что интересно, потери сокращаются на 18% и 14% соответственно».

Подводить итоги в сфере расселениях ветхого и аварийного фонда, как заявил М. Мень, сегодня достаточно трудно, потому что каждый день идут вводы жилья. По плану этого года страна должна расселить 2,630 млн. кв.м аварийного жилья.

«Каждый день цифры меняются. Мы рассчитываем, что план этот будет выполнен. Общие цифры будут выполнены с учетом тех, кто перевыполняет план, но в конечном итоге мы на общую цифру 2 млн. 650 тысяч выйдем, и нам останется расселить порядка 3 млн. кв.м в будущем году. Речь идет о расселении жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года.

К сожалению, есть основания говорить о том, что несколько субъектов РФ могут не справиться своевременно с этой задачей. Но мы со своей стороны сделали все возможное для поддержки субъектов РФ: упрощены все требования по предоставлению заявок на следующей год, изменено софинансирование: теперь менее 50% софинансирование со стороны субъектов РФ, около 6 млрд. выделено дополнительно из доходов Фонда содействия реформирования ЖКХ на конкретную поддержку тех субъектов, где были проблемы с софинансированием».

Среди тех, кто уже завершил программу переселения, Михаил Александрович выделил Москву, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Калининградскую область и республику Ингушетия.

Несколько слов сказал министр о капитальном ремонте. «Средняя собираемость взносов на 1 декабря 2016 года – 83%, это очень неплохо, напомню, что год назад собираемость была 74%. За счет этой программы в 2015 году было отремонтировано 21 тыс. домов. В уходящем году планируется ремонт около 40 тыс. домов. Темпы практически в два раза больше чем в 2015 году».

В части управления многоквартирными домами, министр напомнил, что сегодня управляющие компании имеют право работать только после получения соответствующей лицензии, на данный момент выдано 18 280 лицензий. За время действия закона прекратили свое действие 212 лицензий.

Особо выделил М. Мень тему сокращения административных барьеров. Он рассказал, что с нового года срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию сократится с 10 до 7 рабочих дней. «Совет Федерации уж одобрил данный законопроект, и в ближайшее время он вступит в силу. Кроме того, мы планируем в 2017 году сократить исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный в апреле 2014 года, еще на 17 процедур".

Арендное жилье так же входит в один из приоритетных проектов, которыми занимается Министерство, рассказал министр. «На 1 ноября более 1 млн. кв.м арендного жилья. Отмечу, что это только начало работы. Сегодня в 63 регионах есть мероприятия, зафиксированные соответствующими программами развития рынка доступного арендного жилья. Задача к 2020 году выйти на ввод 2,5 млн. кв.м арендного жилья. Самое главное, что сейчас мы вместе с институтом развития АИЖК работаем над пилотными проектами. В портфеле АИЖК пилотных проектов на 200 тыс. кв.м. Достаточно серьезная задача. Есть в Москве несколько серьезных проектов, а также в Приморском крае очень интересный проект.

Основная задача этих пилотных проектов – создать такой механизм, новый финансовый продукт, чтобы через ПИФы у людей появилась возможность инвестировать в пакеты арендного жилья, и чтобы это было интереснее, чем размещение средств на депозите».