Заседание Президиума Общественного совета при Минстрое РФ

20 декабря в зале Минстроя РФ состоялось заседание президиума Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Мероприятие провел председатель Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ, глава наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

В заседании также приняли участие Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, заместитель председателя Общественного Совета при Минстрое России, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор, заместитель председателя Общественного Совета при Минстрое России, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева и др.

Заседание открылось вступительным словом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Александровича Меня. Он заявил, что по итогам уходящего года ожидаются положительные результаты работы отрасли. Однако повторить рекордные цифры 2015 года по вводу жилья будет трудно.

«По предварительным данным, по вводу индустриального жилья в 2016 году падения не ожидается. Есть небольшое падение по строительству индивидуального жилья, но это связано с различными объективными факторами».

Михаил Мень попросил членов Общественного совета оказать поддержку министерству во взаимодействии с региональными общественными палатами в части осуществления общественного контроля реализации приоритетных проектов, а также в части строительства коммунальной инфраструктуры в регионах.

После выступления министра состоялось вручение наград нескольким представителям строительной отрасли, отличившимся в прошедшем году.

На повестке дня заседания были рассмотрены следующие вопросы:

- Отчет Счетной палаты РФ по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Докладчик: Сиэрра Елена Одулиовна.

- Рассмотрение проекта Плана Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год. Докладчик: Кузьменко Светлана Петровна.

- О проблемах реализации процедур, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации», в части аудита проектной документации. Докладчики: Пономарев Илья Вадимович, Гордезиани Шота Михайлович, Лупашко Анна Ивановна.

В рамках повестки дня Члены Президиума рассмотрели отчет по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты и обсудили критерии экономической эффективности проектной документации в части технологического и ценового аудита.

Помощник Министра С.П. Кузьменко, представляя участникам заседания Концепцию открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год, сказала, что она позволит Министерству повысить качество госуслуг, более оперативно получать информацию о появляющихся проблемах, принимать обдуманные управленческие решения, а также контролировать работу должностных лиц и соблюдение законодательства.

Участники заседания обсудили ряд вопросов, связанных с функционированием информационных ресурсов, создаваемых и поддерживаемых Минстроем России. Так, сайт Общественного совета при Минстрое России был признан первым по открытости среди общественных советов министерств, согласно рейтингу, составленному ПЦ «Инфометр», официальным партнером Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что Государственный компенсационный фонд долевого строительства заработает только весной 2017 года, а не как предполагалось с 1 января 2017 года. Он объяснил, что это связано с процедурами пересогласования.

Участники заседания одобрили создание комиссии Общественного совета по высотному строительству и утвердили в качестве ее руководителя председателя совета директоров Capital Group Павла Те.

В завершении работы президиума Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ состоялся пресс-подход с участием Сергея Степашина, в ходе которого были обсуждены темпы реализации программы переселения из аварийного жилья.

Как отметил Сергей Степашин, большинство регионов со своей задачей по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, справляются: 6 субъектов полностью расселили жителей, 15 уже к ноябрю 2016 года достигли целевых показателей 2016 года, в 50 регионах реализация программ превышает 50 процентов от общего объема и лишь 12 субъектов выполнили программу менее чем на 50 процентов. При этом Московская область, Калининградская область и Республика Ингушетия уже приступили к расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года.