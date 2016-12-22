ФАУ «РосКапСтрой» представило профессиональный стандарт технического заказчика

20 декабря 2016 года Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (ФАУ «РосКапСтрой») и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) провели совместную итоговую конференцию «Реализация функций технического заказчика в новой парадигме проектного управления градостроительной деятельности».

Мероприятие прошло при участии директора департамента разрешительной деятельности и контроля Минстроя России Владимира Калинкина, заместителя начальника управления департамента градостроительной политики города Москвы Татьяны Трапезниковой, руководства НОПРИЗ и ФАУ «РосКапСтрой», а также членов саморегулируемых организаций. Конференцию модерировали первый заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой» Александр Дунаев и Вице-президент НОПРИЗ Азарий Лапдус.

«Сегодня тема технического заказчика по-настоящему актуальна для нашей отрасли, потому что профессиональный технический заказчик – это значит правильное развитие строительного проекта на всех его стадиях», - сообщил в начале конференции Азарий Лапидус.

С 1 июля 2017 года вступают в силу изменения Градостроительного кодекса, в соответствии с федеральным законом N 372-ФЗ. Изменения коснутся, как определения технического заказчика, так и проектного управления градостроительной деятельности. «В соответствии с Градостроительным и Трудовым кодексами с 1 июля 2017 года требования профессиональных стандартов становятся обязательными. Поэтому нам необходимо, как можно скорее, разработать все необходимые профессиональные стандарты, регламентирующие деятельность технического заказчика», - пояснил во время своего выступления заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой» Павел Жбанов.

Александра Федорова, заместитель руководителя Центра развития квалификаций в строительстве и ЖКХ ФАУ «РосКапСтрой», представила коллегам проект профессионального стандарта «Специалист по организации строительства технического заказчика», разработанного учреждением в инициативном порядке. По окончании презентации участники конференции высказали конструктивные замечания и договорились ещё раз обсудить проект стандарта в рамках круглого стола. «В разработанном нами профессиональном стандарте мы рассматриваем 3 обобщенные трудовые функции: организация строительства объекта капитального строительства, управление реализацией проекта строительства объекта капитального строительства, обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. Документ представлен для общественного обсуждения на сайте Совета по профессиональным квалификациям. Также мы разослали его в саморегулируемые организации и с нетерпением ждем комментарии и замечания коллег, чтобы в конечном итоге документ отражал все аспекты деятельности специалиста по организации строительства у технического заказчика», - сообщила в ходе дискуссии Александра Федорова.

Юлия Илюнина, председатель Комитета по саморегулированию НОПРИЗ, рассказывая, что будет представлять из себя технический заказчик в системе саморегулирования в новом году, добавила, что технический заказчик – это, прежде всего, посредник между застройщиком и исполнителем. Он обязан не только собирать и готовить сопроводительную документацию, но и проводить экспертизу проектов, обеспечить разрешение на строительство, осуществлять технический надзор за строительством и заниматься вводом объектов в эксплуатацию. Кроме того, к его функциям также относится организация строительной площадки и контроль финансирования проектов.

В ближайшее время ФАУ «РосКапСтрой» подготовит и представит к обсуждению ещё два профессиональных стандарта:

специалист по организации архитектурно-строительного проектирования технического заказчика;

специалист по организации инженерных изысканий технического заказчика.

Важным аспектом деятельности технического заказчика является использование современных цифровых технологий. О внедрении BIM в российскую стройку рассказала в своем докладе Марина Король, директор института информационного моделирования в промышленном и гражданском строительстве. Спикер обратила внимание участников конференции на обращение Президента к Федеральному собранию, в котором глава государства предложил запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения и цифровой экономики. В то же время был подписан указ об утверждении стратегии научно-технологического развития России. «Это имеет самое непосредственное отношение к нашей теме, поскольку строительство является одним из важнейших секторов экономики, а технология информационного моделирования – воплощение цифрового метода строительства. В настоящий момент проанализированы уже тысячи проектов выполненных с помощью этой технологии и ни у кого нет сомнений в целесообразности и экономической эффективности этих подходов», - сказала Марина Король.