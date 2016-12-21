Номинация «ЛИДЕРЫ БЕЗОПАСНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ» в рамках второй независимой профессиональной Премии «Оконная компания года-2016» по версии tybet.ru

Партнёр номинации «Лидеры безопасного остекления» в рамках российской профессиональной Премии «Оконная компания года-2016» по версии tybet.ru – НИУПЦ «Межрегиональный институт окна» – разработчик межгосударственных и национальных стандартов для участников рынка светопрозрачных ограждающих конструкций, методических и справочных пособий и справочников, издатель журнала «Светопрозрачные конструкции», ведущая экспертная организация в области проектирования, производства, монтажа и эксплуатации светопрозрачных ограждающих конструкций, центр обучения и повышения квалификации специалистов отрасли, инициатор и пропагандист правильного остекления, в том числе безопасного в эксплуатации.

КОНЦЕПЦИЯ НОМИНАЦИИ

Право на безопасность товаров – обязательное право потребителя на безвредность для него и окружающих приобретенных им товаров, работ и услуг. По закону РФ «О защите прав потребителей» под безопасностью товара (работы, услуги) понимается безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасности процесса выполнения работы (оказания услуги). Любой производитель товаров или исполнитель работ и услуг обязан обеспечить безопасность жизни и здоровья потребителей. Оконный рынок на стороне ответственных производителей.

Цель номинации, в рамках Премии «Оконная компания года-2016» по версии tybet.ru, определить компанию-лидера на рынке СПК России в области производства безопасного окна с максимальным количеством элементов безопасности и то, за счет чего это достигается.

«Лидеры безопасного остекления» – номинация для компаний, которые строят свою политику производства и продаж с учетом продвижения элементов безопасности конструкций в эксплуатации. В этой номинации оцениваются все комплектующие оконного блока, влияющие на безопасность: безопасные стекла в стеклопакете, элементы фурнитуры безопасности, устройства безопасности. С развитием оконной отрасли и возможностей поставщиков комплектующих выросли возможности повысить степень безопасности светопрозрачных конструкций при их эксплуатации. Компании, продвигающие продукт: окна, безопасные в эксплуатации, являются социально ответственными. Продвигая такие продукты на рынке, они за счет дополнительной прибыли получают возможность повышать безопасность светопрозрачных конструкций в учреждениях с пребыванием детей: школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Программа окна, безопасные в эксплуатации, предполагает работу на вторичном рынке, тем самым дает возможность оконным компаниям проявить заботу о своих клиентах прошлых лет, повышая статус компании и ее значимость на рынке.

Определения элементов безопасности в окне:

Безопасный тип открывания створки – способ открывания с функцией безопасного проветривания в положении отвода створки от плоскости рамы по всему периметру (параллельное смещение створки относительно рамы по всему периметру) с фиксацией в заданном положении.

Безопасное стекло – изделие из стекла, при разрушении не представляющее опасности для жизни и здоровья людей.

Пассивная безопасность СПК – возможность сохранения жизни и здоровья людей при эксплуатации СПК за счет установки дополнительных элементов в створки: устройств, оконной фурнитуры и типов ее открывания.

Пассивная безопасность фурнитуры – возможность сохранения жизни и здоровья людей при эксплуатации окна за счет установки дополнительных элементов оконной фурнитуры и типов открывания.

Устройство для предотвращения выпадений из окон – элемент пассивной безопасности, предотвращающий выпадение взрослых, детей, животных и предметов из окон, и может быть использовано для установки на оконные, балконные и дверные блоки из различных материалов.

Элементы обеспечения пассивной безопасности фурнитуры – замок ограничения открывания при распашном открытии створки (детский замок), ручка с ключом.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НОМИНАНТОВ

Рассматриваются номинанты в двух категориях:

Первая – установка элементов безопасности на предприятиях отрасли.

Вторая – установка элементов безопасности в ранее установленных окнах. Оценка выполняется по представленным документам о процентном соотношении изделий с элементами безопасности в общем объеме выпуска для производственных компаний, для монтажных и сервисных компаний количество элементов безопасности за определенный период.

К представляемым документам прикладываются отзывы организаций, учреждений, отдельных граждан, список объектов, где реализована Программа окна, безопасные в эксплуатации, рекламные материалы на всех видах носителей. Оценка производится количественно и качественно с точки зрения установленных элементов и их действенности. Эксперты изучают присланные материалы и делают вывод о том, насколько компания соответствует данной номинации. Проверке подлежат материалы компаний и объекты их реализации. Преимуществом пользуются компании, предложившие самое интересное техническое решение по повышению безопасности окон, и их участие в благотворительных акциях.

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Презентация по стандартам Оргкомитета.

Анкета.

Подтверждающая документация.

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИИ

Компании – победители в данной номинации, получают более широкий спектр для реализации своей продукции, увеличение рентабельности за счет участия в Программе окна, безопасные в эксплуатации, узнаваемость на рынке и повышенные баллы при оценке деловой репутации. О всех победителях будет информироваться администрация регионов, что будет учитываться при подведении итогов тендеров, организуемых администрацией регионов.

Информация о победителях будет опубликована в журнале «Светопрозрачные конструкции», обладатели призовых мест получают абонемент на технические консультации МИО на год.

Информационную и рекламную поддержку от организатора Премии.

О ПРЕМИИ:



Российская профессиональная Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru проводится второй раз с сентября 2016 года по апрель 2017.



Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе лучшие компании, продукты, услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед потребителями.



Учредитель и организатор: интернет-портал tybet.ru.



Официальные партнеры Премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РАСН, НИУ «Высшая школа экономинки», ФИОП «РОСНАНО», «Межрегиональный институт окна», НП Экологический Союз, МА «ФЭТФОКС». Отраслевой партнер – Международный форум производителей СПК STiS.



Официальные спонсоры: WINKHAUS, SIEGENIA.



Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки – на официальном сайте Премии http://winawards.ru.