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Среда, 21 Декабрь 2016 09:22

Свыше 5,5 тысяч сотрудников коммунальных служб расчищают снег на территории Московской области

21.12.2016

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, более 5500 коммунальщиков и 1700 тракторов, подметальных и снегоуборочных машин задействовано в расчистке снега в Подмосковье.

Особое внимание коммунальные службы уделяют расчистке подходов к социальным объектам, к остановкам общественного транспорта, а также внутридворовой территории.  Пешеходные дорожки и тротуары обрабатываются противогололедными средствами во избежание образования наледи. 

На текущий зимний период в Подмосковье сформирован запас реагентов свыше - 300 000 м3. Также на территории региона определено 250 мест для централизованного вывоза и складирования снега.

По прогнозам синоптиков, 21 декабря в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшие осадки и мороз до 4 градусов.

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Опубликовано в Новости индустрии
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