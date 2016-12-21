Свыше 5,5 тысяч сотрудников коммунальных служб расчищают снег на территории Московской области

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, более 5500 коммунальщиков и 1700 тракторов, подметальных и снегоуборочных машин задействовано в расчистке снега в Подмосковье.

Особое внимание коммунальные службы уделяют расчистке подходов к социальным объектам, к остановкам общественного транспорта, а также внутридворовой территории. Пешеходные дорожки и тротуары обрабатываются противогололедными средствами во избежание образования наледи.

На текущий зимний период в Подмосковье сформирован запас реагентов свыше - 300 000 м3. Также на территории региона определено 250 мест для централизованного вывоза и складирования снега.

По прогнозам синоптиков, 21 декабря в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшие осадки и мороз до 4 градусов.