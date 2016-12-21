В марте 2017 года на Build Ural соберутся ведущие российские производители систем отопления

С 14 по 16 марта 2017 года в рамках международной выставки строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования BuildUral/WorldBuild Ural состоится ТермоКонВент. ТермоКонВент – это серия межрегиональных сборов участников российского рынка систем отопления, организованная Ассоциацией производителей радиаторов отопления (АПРО).

В программу ТермоКонвента 2017 входят следующие мероприятия:

панельная сессия «Отрасль производства систем отопления: одна из опор реального сектора экономики Урала и Поволжья». В ходе дискуссии будут рассмотрены ряд вопросов:

Внедрение системы добровольной верификации отопительных приборов как эффективного заслона поставкам недоброкачественных радиаторов отопления на строительные объекты;

Развитие сегмента производства стальных панельных радиаторов отопления;

Меры по сохранению производства чугунных радиаторов отопления;

Производство экструзионных алюминиевых радиаторов отопления: эффективный механизм кооперации отраслей машиностроения и цветной металлургии;

Приоритет отечественных отопительных приборов при участии в государственных (муниципальных) закупках и закупках госкомпаний;

Меры поддержки проектов развития отрасли в рамках использования инструментов Фонда развития промышленности и института специального инвестиционного контракта.

На открытом заседание Экспертного совета АПРО будут разработаны рекомендации по осуществлению монтажа на строительных объектах отопительных приборов определённых типов с учётом качества водоподготовки в условиях существующей инфраструктуры ЖКХ.

Кроме того, в ходе ТермоКонВента состоится ряд семинаров:

Современные системы отопления и инженерные решения от ведущих отечественных и мировых производителей для дилеров, байеров, проектировщиков, дизайнеров и т.д.;

Рынок систем отопления: новые правила и окно возможностей для роста продаж;

Результаты лабораторных испытаний радиаторов и конвекторов на соответствие ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия».

Помимо насыщенной деловой программы Ассоциация производителей радиаторов примет активное участие в экспозиции выставки BuildUral/WorldBuild Ural с коллективным стендом, на котором будут представлены следующие отечественные производители: ПРАДО, Роял Термо РУС, Русский радиатор, ПКФ Радимакс, Теплоприбор, Завод Универсал.

На ряду с производителями систем отопления на Build Ural будут представлены компании по следующим разделам выставки:

Стройка, строительные материалы и оборудование

Отделочные материалы

Инженерные системы и сантехника

Окна. Фасады. Двери и ворота

Подробнее о выставке – на сайте www.build-ural.ru





Организатор выставки: ITE Урал