Более 1200 лифтов Московской области капитально отремонтированы в 2016 году

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, по состоянию на 20 декабря 2016 года работы по ремонту и замене оборудования завершены на 1201 лифте в 339 многоквартирных домов Подмосковья. Работы на стадии завершения в 208 многоквартирных домах – 390 лифтов. Всего в текущем году запланирован капитальный ремонт 1591 лифта в 547 многоквартирных домах. До конца года все работы будут завершены в полном объеме.

В ходе капитального ремонта произведена замена изношенного оборудования, установлены новые кабины.

Всего в 2016 году в региональную программу капитального ремонта включено 2469 многоквартирных домов. Из них 136 МКД находятся в военных городках. В 1922 дома запланировано проведение общестроительных работ. На сегодняшний день работы полностью выполнены на 87,5% объектов. В 2016 году капитальный ремонт многоквартирных домов Московской области проводится с применением нового подхода - в 716 многоквартирных домах запланировано провести комплексный ремонт (с проведением двух и более видов работ). Также в текущем году синхронизированы работы по капитальному, текущему ремонту домов и благоустройству прилегающих территорий.