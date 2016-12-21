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Среда, 21 Декабрь 2016 09:03

Более 1200 лифтов Московской области капитально отремонтированы в 2016 году

20.12.2016

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, по состоянию на 20 декабря 2016 года работы по ремонту и замене оборудования завершены на 1201 лифте в 339 многоквартирных домов Подмосковья. Работы на стадии завершения в 208 многоквартирных домах – 390 лифтов.  Всего в текущем году запланирован капитальный ремонт 1591 лифта в 547 многоквартирных домах. До конца года все работы будут завершены в полном объеме.

В ходе капитального ремонта произведена замена изношенного оборудования, установлены новые кабины.

Всего в 2016 году в региональную программу капитального ремонта включено 2469 многоквартирных домов. Из них 136 МКД находятся в военных городках. В 1922 дома запланировано проведение общестроительных работ. На сегодняшний день работы полностью выполнены на 87,5% объектов. В 2016 году капитальный ремонт многоквартирных домов Московской области проводится с применением нового подхода - в 716 многоквартирных домах запланировано провести комплексный ремонт (с проведением двух и более видов работ). Также в текущем году синхронизированы работы по капитальному, текущему ремонту домов и благоустройству прилегающих территорий.

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Опубликовано в Новости индустрии
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