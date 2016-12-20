Интерес к решениям фирмы "1С" для корпоративного сектора продолжает расти – третий "Бизнес-форум 1С:ERP" собрал более 1500 участников

28 октября 2016 года фирма "1С" провела третий масштабный Бизнес-форум 1С:ERP, посвященный внедрениям и развитию "1С:ERP Управление предприятием 2" и других решений и сервисов "1С". В форуме очно приняли участие более 1500 представителей руководящего состава из 810 организаций со всей России и ближнего зарубежья и около 1000 подключились к прямой интернет-трансляции. По сравнению с 2015 годом рост числа участников форума составил 36%.

Основной темой форума и предметом особого интереса участников стало отечественное инновационное решение "1С:ERP Управление предприятием 2" ("1С:ERP").

Решение "1С:ERP", разработанное на новой версии платформы "1С:Предприятие 8.3" и поступившее в продажу в начале 2014 года, пользуется высоким спросом среди крупных и средних компаний по всей России. Пользователями "1C:ERP" уже стали более 1300 предприятий, опубликовано более 280 успешных внедрений.

Участники форума активно обменивались опытом по проектам внедрения "1С:ERP", "1С:Управление холдингом" и "1С:Документооборот", знакомились с новыми возможностями повышения эффективности управления предприятием, организации учета, контроля и анализа финансовых и материальных ресурсов, а также сервисами "1С", отраслевыми и специализированными решениями, расширяющими возможности "1С:ERP".

Большинство участников – 88%, представляли руководящий состав организаций крупного и среднего бизнеса, средний масштаб которых составил 3500 сотрудников. Многие крупные корпорации, участвующие в форуме, планируют автоматизацию тысяч рабочих мест на платформе "1С:Предприятие 8.3" и "1С:ERP". Информация о составе участников была представлена на открытии форума.

На форуме директор фирмы "1С" Борис Нуралиев отметил, что раньше крупные корпорации и холдинги стеснялись говорить, что активно используют решения "1С", а теперь 1С:Предприятие – это модно, система стала современным трендом корпоративной автоматизации. За первые 9 месяцев 2016 г. продажи лицензий, подписок и сервисов 1С:Предприятия выросли на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Руководитель отделения разработки системы "1С:Предприятие" Сергей Нуралиев в своем выступлении раскрыл роль технологической платформы "1С:Предприятие 8.3" как основы для всех решений "1С" для корпоративного рынка – как с помощью платформы "1С:Предприятие" реализуются требования к идеальной системе автоматизации. Отдельное внимание было уделено возможностям построения территориально-распределенных систем, использованию деловых приложений в "облаках" и на мобильных устройствах, основным направлениям развития платформы.

Руководитель разработки "1С:ERP" Алексей Моничев в своем докладе "10 ключевых преимуществ 1С:ERP. Развитие в редакции 2.2" представил основные направления развития решения, которые являются важными для большинства пользователей, выбирающих "1C:ERP": комплексность, возможность внедрения без доработок, масштабируемость, работа через интернет, удобный интерфейс, инновационное управление производством, расчет себестоимости, раздельный учет финансовых результатов, максимальное соответствие требованиям законодательства и другие.

Станислав Митрохин, руководитель разработки "1С:Управления холдингом", представил основные преимущества решения с точки зрения руководителей. На вопрос "В чем сила 1С:Документооборота?" развернуто ответил в своем обзорном докладе руководитель разработки этой системы Александр Безбородов.

Новый комплексный продукт "1С:Корпорация", который позволит облегчить переход для корпоративных клиентов на платформу "1С:Предприятие 8.3" и содержит наиболее популярные решения "1С" для корпоративного рынка, представил директор по ERP-решениям фирмы "1С" Алексей Нестеров. Он же обобщил опыт внедрений "1С:ERP" на примере 1000 проектов и рассказал о получаемом пользователями экономическом эффекте от внедрения информационных систем "1С", а также о возможности создания на предприятиях интегрированных комплексов из "1С:ERP" и десятков отраслевых и специализированных решений.

Большой интерес вызвали доклады пользователей различных решений фирмы "1С", поделившихся опытом внедрений. В этом году на форуме представители предприятий выступили более чем с 40 докладами об успешных проектах внедрения – в 1,5 раза больше, чем на форуме в 2015 году. Среди докладчиков были представители: "АВТОВАЗ", "SOLLERS", "ЮТэйр", "Сбербанк", "Татнефть", "НПО "МРТЗ", "БТК групп", "Трансмашхолдинг", "Полипластик", "НПП "Салют", "Ульяновский автомобильный завод", "Башкирэнерго", "Уралхиммаш", "Гельтек-Медика", "Хитек Групп", "FORD-SOLLERS", "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ", "ССЗ "Вымпел", "White Hills", "Лером", "Гулливер и Ко", "ОХК "УРАЛХИМ", "ПРОДО Менеджмент", "Полюс", "Медси", "Атомстройкомплекс", "РТКомм.РУ", "ГПМ Матч", "СТС-Медиа", "Металлокомплект-М", "СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова", "Металл Профиль", "Новороссийский морской торговый порт", ОЦО "Уралхим", "Камкор Менеджмент", "Интерфакс", "Артифекс-2", "Мира", а также представители ведущих консалтинговых компаний – "PwC", "KPMG", "EY".

После пленарного заседания слушатели форума приняли участие в работе параллельных секций для основных категорий руководителей, использующих "1С:ERP" в своей работе: для ИТ-директоров, финансовых директоров и главных бухгалтеров, технических директоров и руководителей производств, коммерческих директоров, HR-директоров. На секциях ведущие разработчики и методисты фирмы "1С" наглядно продемонстрировали возможности "1С:ERP" для эффективного управления и учета на предприятиях.

Отдельные секции были посвящены функциональным возможностям и примерам использования "1С:Управление холдингом", "1С:Документооборот", сервисам "1С" и отраслевым решениям, расширяющим возможности "1С:ERP".

В течение всего дня на форуме работал вернисаж программных продуктов. На нем были подробно представлены все функциональные подсистемы "1С:ERP Управление предприятием 2", возможности платформы "1С:Предприятие 8.3", типовые решения "1С:Управление холдингом" и "1С:Документооборот", сервисы: 1С-ЭДО, 1С:Подпись, 1С:ДиректБанк, 1С-Отчетность, 1С-ЭТП, 1С:Контрагент, 1СПАРК, 1С-Финконтроль, а также более 40 программных продуктов для различных отраслей. Практически по всем решениям был зафиксирован высокий интерес со стороны участников и десятки полезных деловых контактов.

Участники форума высоко оценили полезность форума и качество его организации (средние оценки 4,8 балла по 5-балльной шкале).

Из отзывов участников:

· "Форум дает комплексное видение по всей линейке "1С". Практические примеры позволяют сформировать видение и принять осознанное решение о внедрении ERP" (С.А. Тупицына, финансовый директор, ООО "НИКАМЕД", г. Москва)

· "1C:ERP" - отличное отечественное комплексное решение по автоматизации бизнес-процессов и управлению предприятиями самых разных масштабов. Для нашего предприятия очень хорошо подходит симбиоз следующих программных продуктов: 1. "1C:ERP" 2. "Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP" 3. "1C:Документооборот". Все хорошо и содержательно. Самое полезное - общение с разработчиками на вернисаже" (М.В. Ярыгов, финансовый директор, ООО "Торговый квартал-Новосибирск", г. Новосибирск)

· "Форум организован на очень достойном уровне, отличная площадка для обмена мнениями и получения новой информации. Спасибо!" (В.А. Жуков, руководитель ИТ отдела, ООО "ЛКМ групп", г. Липецк)

· "Очень интересно участвовать в ваших форумах по ERP, от форума к форуму наблюдаю реальный рост, с каждым разом наблюдаю всё более и более совершенный вариант программного продукта. Организация форума на высоте, несмотря на то, что в этот раз нас участников намного больше! Молодцы!" (О.Ю. Самодурова, директор производства, ООО ПФ "Техно-ТТ", г. Старая Купавна)

· "Отличный форум, много полезной информации, доклады четкие и по теме, ничего лишнего. Впечатления от 1С:ERP - современная система с большими аналитическими возможностями. Организовано все отлично, будем рады встрече еще раз." (О.М. Васильева, заместитель главного бухгалтера, ООО "Станкомаш", г. Челябинск)

· "Впечатления от 1С:ERP только положительные - высокие показатели масштабируемости и функциональности. Был на форуме первый раз. Уровень организации оказался неожиданно высоким. Получил большой объем полезной информации. Спасибо за организацию данного мероприятия!" (А.Н. Фунтов, начальник отдела развития бизнес-приложений, ООО "Сибур - Центр обслуживания бизнеса", г. Нижний Новгород)

· "Появилась уверенность, что миграция на 1С:ERP - это удачная затея" (В.В. Быков, руководитель службы ИТ, ООО "Авиакомпания ЭйрБриджКарго", г. Москва)

· "1С:ERP - хорошее решение. Планируем использовать данный продукт в нашем холдинге. Организация на высшем уровне! Спасибо за организацию форума!" (Е.В. Голованов, технический директор, ФС "Бинетто", г. Калининград)

· "Очень много полезной информации, которую можно применить в бизнесе. Отличная возможность увидеть новые продукты и услышать реальные истории их внедрения. Очень насыщенная программа." (Д.В. Ефимов, руководитель ИТ-отдела, ООО "Легион Финанс", г. Москва)

· "Решение 1С:ERP реально закрывает многие потребности пользователей, накопившиеся в процессе эксплуатации систем семейства УПП. Конфигурация предлагает решение таких потребностей напрямую "из коробки" и оставляет возможность гибкой доработки и удобного сопровождения. Хочется отметить высокий уровень организации мероприятия, квалифицированную работу сотрудников компании 1С и партнеров" (С.Н. Колешня, руководитель отдела, ГК "РЗ Агро", г. Москва)

· "Форум очень полезен, особенно в части обмена опытом по внедрению." (А.В. Генералова, руководитель отдела внедрения ДИТ, ЗАО "Ставропольский бройлер", г. Ставрополь)

· "Много полезной информации о продуктах, отраслевых решениях и возможностях. Особенно интересна информация о перспективах и стратегии развития самой фирмы 1С" (С.Ю. Сафронова, начальник подразделения моделирования финансовых процессов, Аэропорт "Домодедово", г. Москва)

· "Отлично! Уровень растет год от года, особенно в части проработки целостности стратегии развития. Так держать!" (И.И. Салахов, заместитель генерального директора по технической поддержке и качеству, АО "ТАНЕКО", г. Нижнекамск)

· "Впечатлил большой прогресс содержания форума. Удивило наличие широкого круга представителей различных отраслей с реальным опытом внедрения 1C:ERP и 1C:Документооборот, с рассказом не только о планах, но и, главное, о фактах внедрения." (А.В. Подрыванов, начальник отдела внутренних проектов развития, "Велесстрой", г. Москва)

· "Впечатления от 1С:ERP - позитивные. "1С" предвосхищает ожидания, по функционалу опережая решения конкурентов. Очень полезное мероприятие." (Ю.А. Камко, начальник отдела внедрения ERP-систем, ПАО "ОГК-2", г. Москва)

· "Очень полезное мероприятие. Обычно 1-2 интересные идеи выносишь, а здесь масса новой полезной информации. Не сбавляйте темпов развития!" (К.В. Мосягин, директор по ИТ, ООО "Веста Регионы", г. Москва)

· "Впечатлен обширностью решений фирмы "1С" и гибкостью общей системы. Форум организован на высоком уровне." (Е.В. Хаблиев, начальник отдела производственного планирования, АО "Компрессорный комплекс", г. Санкт-Петербург)

· "Впечатление только положительное, серьёзный шаг за год в вопросе раздельного учета согласно 275-ФЗ. Содержание и организация - 5 баллов." (А.А. Никольская, начальник планово-экономического отдела, АО "ММЗ "Вперед", г. Санкт-Петербург)

Фирма "1С" благодарит всех, кто принял участие в работе форума – пользователей, докладчиков, партнеров и представителей СМИ, а также спонсоров и информационных партнеров, поддержавших мероприятие.