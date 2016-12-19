Чтобы быть полезными

Управляющая компания ООО «УправДом» на рынке жилищно-коммунальных услуг Благовещенска появилась еще в 2005 году. Она одной из первых начала свою деятельность на территории города. О том, чем живет компания сегодня, каковы ее достижения и с какими проблемами ей приходится сталкиваться в ходе работы, наш разговор – с генеральным директором ООО «УправДом» Александром Удодом.

Александр Викторович, компания ООО «Управ-Дом» была самой первой зарегистрированной на территории города Благовещенска управляющей компанией. Скажите, сколько всего многоквартирных домов находится в настоящий момент в вашем управлении? За эти годы наш жилой фонд, конечно, вырос в несколько раз. Сейчас он составляет порядка 150 домов в разных районах города. Зачастую он пополняется за счет тех домов, которые переходят из других управляющих компаний к нам.

И приносят с собой целый ряд проблем, например, тех,что касаются изношенных инженерных сетей. И наверняка, наиболее проблемные это старые дома?

Хватает забот и в старых домах, и в новых. Причем одинаково. Так вот в старых, по крайней мере, сразу видно проблемы. А в новостройках вроде все свежее, но так коммуникации подведены, что дальнейшая их эксплуатация приводит к проблемам. Это первое. И второе: в новостройках собственники сами зачастую создают себе головную боль. Въезжают – начинают делать ремонты. Очень часто, например, возникает следующая ситуация: по новым проектам полотенцесушители устанавливаются через горячее водоснабжение, а когда их снимают, то нарушается циркуляция , соответственно пропадает горячая вода, жильцы дома начинают нервничать, а нам приходится разруливать ситуацию. Довольно часто новоселы создают несанкционированные свалки под окнами соседей выносят весь строительный мусор. Приходится вывозить, а это и транспортные расходы, и на полигоне бытовых отходов тоже плату взимают.

А какова в целом специфика того жилого фонда, который у вас в настоящий момент имеется: сколько у вас процентов новых домов, сколько старого жилого фонда, сколько домов нуждается в капремонте?

Большинству многоквартирных домов, что у нас сегодня на обслуживании, от 20 до 40 лет. Есть и те, которые строили еще в 80-е годы прошлого столетия. Это примерно около 30 процентов. Процентов 20 – новостроек, которым не исполнилось 15 лет (да, 15 лет дому – считается новостройкой). И небольшой процент совсем свежих новостроек.

Если говорить о тех домах, которые требуют капитального ремонта… …

То они есть, конечно. Это как раз те дома, которым по сорок лет и больше. Среди них в основном трехэтажные и двухэтажные дома так называемой сталинской застройки.

Александр Викторович, а что изменилось в работе управляющей компании с начала вашей деятельности? Что было и что стало?

Работа любой компании, работающей в сфере услуг ЖКХ, во многом зависит от внешних факторов. Например, от изменений, происходящих в целом в отрасли, от того, как и в какую сторону меняется отраслевое законодательство, и, наконец, от взаимоотношений с собственниками и ресурсоснабжающими организациями. По большому счету в нашей деятельности три стороны договорных отношений. Это мы, собственники квартир, и ресурсоснабжающие организации. И на данный момент Законодательство изменилось таким образом, что в нем учитываются в основном интересы собственников и ресурсоснабжающих предприятий, а мы остаемся незащищенными. Так, в Постановлении Правительства РФ о минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения, принятом три года назад, содержится достаточно большой перечень работ, которые мы обязаны выполнять. Никто из управляющих компаний не отрицает своих обязанностей, но объем услуг известен он определен законодателями а вот тариф мы должны сами согласовывать с собственниками. И где справедливость? Ведь не секрет, что каждый собственник заинтересован в больших объемах выполненных работ и меньших затратах. Я бы тоже так рассуждал, если бы не понимал отраслевой специфики. Но на самом деле, в соответствии с объемом должен быть и тариф!

А если выйти на законодателей и инициировать прописать в законе условия формирования соответствующего тарифа для разных категорий домов? Это ведь несложно?

Нет конечно, так оно и было до 2005 года. В прежнем законе градация была четкой, например, для домов с горячей водой – такой-то тариф, с холодной такой, и прочие особенности учитывались. Я считаю это нормальным, и людям это понятно было бы, и нам. И ни проблем, ни споров вокруг этого не возникало бы.

Александр Викторович, расскажите о грядущих изменениях по оплате за ОДН.

С 1 января 2017 года оплата за общедомовые нужды будет включена в оплату за содержание. К чему это приведет, я лично не знаю, особенно если говорить о платежах за воду и электричествовсе понимают прекрасно, что отчасти платят и за неплательщиков. Конечно, несложно поставить счетчики именно на места общего пользования, например, на то электричество, которое идет на общедомовые нужды. И тогда нам легко будет понять, если кто-то подключился к общедомовому кабелю и ворует электричество. Тогда у нас будут все основания его отключить.

Вы имеете в виду самовольное подключение?

Самовольное, конечно. Представьте себе, у нас в 70 процентах жилого фонда электросчетчики стоят в квартирах, а в Интернете спокойно продают устройства по сматыванию этого счетчика. Вот и получается, что Иванов, Петров, Сидоров, платят 100 процентов, а их сосед сматывает и не платит. И его право не пускать никого в квартиру. И меня беспокоит то, что решение проблемы неплатежей переложили на управляющие компании. По большому счету это первый шаг к банкротству, ведь обязанность оплачивать ОДН ресурсоснабжающим организациям будет нашей. А это означает одно: всю разницу, что население не доплатит, будем платить мы. Почему-то все забывают, что управляющая компания, в принципе, коммерческая организация, и она должна развиваться. И я совсем не о том, что у нас в офисе должны стоять стулья золотые. Развитие компании, если она хочет остаться на рынке, должно заключаться в возможности, во-первых, приобретать современную технику. Чтобы именно на современном уровне производить работы и тем самым завоевывать авторитет у собственников. Во-вторых, у нас тоже работают люди. Мы 5 лет не поднимаем зарплату нет возможности. А у наших специалистов тоже семьи, дети, кредиты и ипотеки и хочется, чтобы люди держались за свое рабочее место, дорожили им, если хотите. И на самом деле, я очень благодарен своему коллективу за колоссальный труд, все специалисты наши выполняют просто невероятный объем работ. Да и не только наши, я уверен, во всех управляющих компаниях, которые дорожат своей репутацией, люди стараются.

Александр Викторович, расскажите о принципах работы вашего предприятия: какие работы проводите в летнюю ремонтную кампанию, а какие – зимой?

Традиционно, с завершением подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду, мы перешли на текущий режим работы. Это выполнение работ в соответствие с графиком, плюс заявки и ремонт в подвалах. За летний сезон этого года мы выполнили большой объем работ. Занимались ремонтом инженерных коммуникаций в домах, где это было необходимо, меняли задвижки и другое оборудование, утепляли швы, меняли окна и дверные проемы в подъездах, красили, приводили в порядок территории вокруг домов.

А что удается сделать засчет тарифа?

Мы за счет тарифа обязаны делать буквально все. И делаем. В том числе выполняем и все виды работ по благоустройству придомовых территорий. Кстати, с первого дня нашей работы мы многое сделали в этом направлении. Каждый год завозили землю, обеспечивали рассадой цветов и саженцами, устанавливали малые архитектурные формы – и все за счет тарифа.

В ООО «Управ-Дом» все службы собственные?

Да. Единственное – с весны и до поздней осени у нас работают подрядные бригады штукатуров-маляров. Просто потому, что своих специалистов мы бы не смогли обеспечить фронтом работ в зимнее время.

Скажите, а вы напрямую выставляете квитанции или через РКЦ?

Через РКЦ, мы так работаем изначально, уже двенадцатый год, и ломать что-то нет смысла.

Беда многих многоквартирных домов – теплопотери. Чтобы избежать их, управляющие компании проводят тепловой аудит своих домов.

У нас тоже есть тепловизор. Но, честно говоря, теплопотери бывают в панельных домах. В кирпичных, поверьте опыту, не встречал. Поэтому мы делаем проще: жильцы ближе к весне составляют заявки, в каких квартирах дует со швов, и мы выполняем теплоизоляцию. Иногда доходит опять же до абсурда: вина не наша – неправильно установили остекление на балкон или окна– но мы обязаны, согласно закону, устранять недостатки, если к нам обратились.

Скажите, а в вашем старом жилом фонде большую озабоченность вызывают энергосистемы или инженерные сети водоотведения, водоснабжения и отопления?

Конечно, электропроводка. Потому что ее неисправность влечет опасность для жизни. Это первое. И, во-вторых, чревата материальными потерями. Короткое замыкание – и все выйдет из строя. В-третьих, может привести к возгораниям. А материально можно пострадать как нам, так и собственникам. Мы регулярно делаем профилактику, все контролируется специальной бригадой.

Ваши дома попали под программу капремонта многоквартирных домов? С какими видами работ? Что уже сделано на сегодняшний момент?

Попали, в основном, это ремонт кровель. И это правильно: их нужно менять в первую очередь. Коммуникации не так дорогостоящи, да и трубы можно поддерживать в более или менее сносном состоянии долго, заменять частично, а кровлю латать нельзя! Кроме того, на особенном контроле лифты. Думаю, не надо объяснять, почему. А проблема с ними не за горами: в 2017-2018 году начнется массовая остановка лифтов в первых многоэтажках микрорайона. Их срок службы подойдет к концу.

Александр Викторович, подводя итог, скажите, как вы считаете, что является самым большим вашим достижением за годы существования компании?

Мы начинали с самых низов, никогда не были аффелированной организацией. При этом мы своим трудом нарастили такой объем жилого фонда. Проезжая по своим дворам, видим результаты этого труда – и это тоже достижение. И самое главное – это осознание того, что мы полезны населению.

Алена Козлова,

Лариса Киреева