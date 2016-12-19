"Обнинскгазполимер": Наш приоритет – высокое качество продукции

"Обнинскгазполимер" – российское предприятие-производитель резиновых профильных изделий из г. Обнинска Калужской области. Его история начинается с 1998 года, и сегодня, спустя почти 20 лет с момента основания, "Обнинскгазполимер" является ведущим в России комплексом технологических линий с широчайшими возможностями, которые позволяют изготавливать профили из резины любой формы сечения, в широком диапазоне размеров.

На сегодняшний день - это уникальное предприятие, аналога которому в России не найти. Назначение продукции компании – уплотнение всевозможных соединений, как разъёмных, так и неразъёмных, которых встречаются в строительстве, в машиностроении и других отраслях.

Основной вид продукции "Обнинскгазполимер" – это уплотнения по ГОСТ 30778-2001, которые используются для окон, дверей, в сложных фасадно-витражных конструкциях и светопрозрачных покрытиях зимних садов, атриумов, а также при строительстве теплиц.

Уплотнители используются также для герметизации швов различного назначения при возведении объектов из монолитного железобетона, для дверей изотермических автофургонов и городского общественного транспорта, железнодорожных пассажирских вагонов и вагонов метро, для автоматических дверей и гаражных ворот.

Уплотнители в виде колец используются для герметизации муфтовых соединений труб большого диаметра, для соединений воздуховодов, водостоков, а из пористой EPDM-резины для светотехнической арматуры и для укупорки крупногабаритной тары (бочек), и многое другое. Всего на предприятии освоено около 2000 различных типоразмеров профилей, годовой объём продаж до 20 миллионов профильных изделий, многие из которых уникальны своей конструктивной сложностью и высокой функциональностью. Численность работников компании – 70 человек.

Отличительной чертой компании является повышенное внимание к качеству продукции. Производство профильных уплотнителей из резины современного уровня качества достаточно редки в России. Ведь производство требует особого технологического оборудования, специального сырья, нестандартного инструмента и проведения сложных технологических процессов. "Обнинскгазполимер" располагает современным оборудованием, выполненным на заказ в Германии и Италии. Это, в частности, высокоточное оборудование немецкой фирмы ≪КМ BERSTORFF≫ и итальянской ≪COLMEC≫ со специальными возможностями, позволившие создать специализированное производство высокого уровня. Основа технологии - экструзия с последующей вулканизацией резиновых профилей из высокопрочной плотной (монолитной) и пористой тепло-, свето-, озоно-, морозостойкой резины.

Изделия компании способны работать при любых видах атмосферного воздействия в интервале температур от -55 до +130 градусов по Цельсию. Широкие технологические возможности производства компании основаны на особенностях конструкции оборудования, позволяющие использовать многообразие процессов вулканизации по типам греющих сред и способам проводки профиля, благодаря чему реализуется возможность получения профилей самой сложной конструкции.

Важную роль в получении качественной продукции играет сырье, это, прежде всего, основа резины этиленпропиленовый каучук (EPDM). На предприятии используется каучук производства мировых лидеров индустрии полимеров, а также прочие ингредиенты резины также импортного производства. Благодаря этому, получается высококачественная продукция, которая сможет прослужить не один десяток лет.

Изделия "Обнинскгазполимер" продаются по всей стране, а также в ближнем зарубежье. Они применялись на таких значимых объектах, как стадионы ≪Лужники≫ и ≪Локомотив≫, торговый центр ≪Гостиный двор≫, где уплотнители, произведенные компанией, установлены в светопрозрачных покрытиях. Витражные фасады многих общественных зданий, построенных в последние 15 лет, также смонтированы с применением резиновых уплотнителей "Обнинскгазполимер". Они используются при строительстве новых и реконструкции действующих крупных спортивных объектов в ходе подготовки к Чемпионату Мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Это говорит о высоком доверии к изделиям компании.

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