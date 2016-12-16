Номинация «ИННОВАЦИЯ ГОДА» в рамках второй независимой профессиональной Премии «Оконная компания года-2016» по версии tybet.ru

Лауреат профессиональной Премии «Оконная компания года-2016» по версии tybet.ru в категории «Инновация года» примет участие в реализации проектов по применению инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции в строительстве, которые реализуются совместно с субъектами Российской Федерации, крупнейшими госкомпаниями и госкорпорациями.

Официальные партнеры Премии и разработчики критериев номинации «Инновация года» в области производства светопрозрачных конструкций: Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП РОСНАНО) и Центр инновационных технологий в строительстве НИУ ВШЭ.

В 2016 году, по результатам оценки Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, ФИОП возглавил рейтинг российских институтов развития, таких как Фонд Сколково. Фонд «РВК», Фонд развития промышленности и др.

ФИОП и Центр НИУ ВШЭ имеют многолетний опыт в разработке и поддержке инновационных технологий, считают необходимым поддерживать такие исследования и их внедрение в оконную индустрию России. Именно новые материалы и технологии, используемые в отечественном строительстве и остеклении энергоэффективных безопасных зданий в последние годы, приведут к созданию нового поколения экономически эффективной продукции – окон и светопрозрачных фасадов.

В конкурсной номинации Премии – «Инновация года-2016» могут принять участие компании, использующие в производстве светопрозрачных и фасадных конструкций новые технические и технологические решения, разработки (материалы, компоненты, комплексные решения СПК), прошедшие апробацию и направленные на повышение потребительских качеств продукции, а также ее экономической, экологической и энергетической эффективности.

Инновационная продукция – абсолютно новая или улучшенная существующая продукция, применение которой обеспечивает потребителю значительное повышение потребительских качеств, экономической, экологической эффективности и снижение затрат на решение производственных и организационных задач за счет новых или существенно измененных свойств продукции, а также новых способов применения существующих.

Критериями оценки номинации являются

- применение при производстве светопрозрачных конструкций новых или измененных материалов, оборудования и технологий, существенно повышающих потребительские качества и эффективность производимой конечной продукции;

- разработка и использование при производстве светопрозрачных конструкций и их компонентов новых прогрессивных материалов и технологий, обеспечивающих повышенные энергосберегающие характеристики;

- товары, работы, услуги, произведенные с использованием новых решений и обладающие вследствие этого ранее недостижимыми технико-экономическими показателями;

- потребительские свойства (в том числе функциональные характеристики) продукции являются новыми и (или) превосходят потребительские свойства (в том числе функциональные характеристики) ранее производимой или потребляемой продукции;

- потребительские свойства продукции являются улучшенными по сравнению с имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов, имеются качественно новые потребительские (функциональные) характеристики, в том числе превышающие конкурентоспособность продукции, или новый способ применения продукции, позволяющий расширить область ее использования;

- экономический эффект применения продукции. Данный критерий характеризуется положительным экономическим эффектом применения инновационной продукции (в сравнении с существующими аналогами) на стадиях жизненного цикла продукции;

- высокий технический уровень продукции.

Порядок оценки номинантов

Оценка компаний и технологий, участвующих в этой номинации, будет проводиться с привлечением ведущих экспертов в области строительства и СПК в составе Жюри по приведенным критериям. На Премию может быть номинирована продукция или отдельное решение, разработанные и применяемые на территории Российской Федерации.

Что оценит Жюри

- применение при производстве светопрозрачных конструкций новых или измененных материалов, оборудования и технологий, существенно повышающих потребительские качества и эффективность производимой конечной продукции;

- разработка и использование при производстве СПК и их компонентов новых прогрессивных материалов и технологий, обеспечивающих энергосбережение в строительстве;

- потребительские свойства (в том числе функциональные характеристики) продукции являются новыми и (или) превосходят потребительские свойства (в том числе функциональные характеристики) ранее производимой или потребляемой продукции;

- потребительские свойства продукции являются улучшенными по сравнению с имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов, имеются качественно новые - - потребительские (функциональные) характеристики, в том числе превышающие конкурентоспособность продукции, или новый способ применения продукции, позволяющий расширить область его использования;

- экономический эффект применения продукции. Данный критерий характеризуется положительным экономическим эффектом применения инновационной продукции (в сравнении с существующими аналогами) на стадиях жизненного цикла продукции;

- высокий технический уровень. Высокий технический уровень продукции определяется превышением основных технических характеристик продукции по сравнению с лучшими отечественными и мировыми образцами (так же отсутствием прямых аналогов) по показателям безопасности, надежности, эксплуатационным показателям, энергоемкости, материалоемкости, долговечности и др., появлением новых потребительских свойств продукции.

- также продукция, произведенная с использованием нанотехнологий, нанокомпонентов и наноматериалов, и обладающая вследствие этого ранее недостижимыми технико-экономическими показателями.

Конкурсная работа

Презентация по стандартам Оргкомитета.

Сопроводительная документация – потребуется. Оценочная шкала – баллы, от 1 до 10, где 1 – минимум, 10 – максимум.

Что получит победитель

Лауреат Премии в номинации «Инновация года» – без сомнения, получит шанс не просто сравнить результаты своей работы с ведущими компаниями (отечественными и зарубежными), работающими на российском оконном рынке, но и найти новых перспективных заказчиков и партнеров с рекомендациями и подтверждениями эффективности от Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Центра инновационных технологий в строительстве НИУ ВШЭ.

Победитель номинации примет участие в реализации проектов по применению инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции в строительстве, которые реализуются совместно с субъектами Российской Федерации, крупнейшими госкомпаниями и госкорпорациями.

Церемония вручения второй российской профессиональной Премии «Оконная компания года-2016» по версии tybet.ru состоится в Москве, в апреле 2017 года.

Заявки на номинирование принимаются до 20 января 2017 года.

О ПРЕМИИ:



Российская профессиональная Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru проводится второй раз с сентября 2016 года по апрель 2017.



Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе лучшие компании, продукты, услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед потребителями.



Учредитель и организатор: интернет-портал tybet.ru.



Официальные партнеры Премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РАСН, НИУ «Высшая школа экономинки», ФИОП «РОСНАНО», «Межрегиональный институт окна», НП Экологический Союз, МА «ФЭТФОКС». Отраслевой партнер – Международный форум производителей СПК STiS.



Официальные спонсоры: WINKHAUS, SIEGENIA.



Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки – на официальном сайте Премии http://winawards.ru.

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