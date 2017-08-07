Регионы расставляют приоритеты: импортозамещение – приоритет №1

Регионы все больше вовлекаются в процессы импортозамещения. Об этом, в частности, говорит тот факт, что уже 28 субъектов Федерации оказали официальную поддержку Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет». Среди них: Московская, Ярославская, Тверская, Белгородская, Смоленская, Астраханская, Владимирская, Челябинская, Липецкая, Калужская, Нижегородская, Кировская, Тамбовская, Вологодская, Ростовская, Тульская, Рязанская, Калининградская, Орловская, Ивановская, Амурская, Воронежская и Архангельская области, а также Пермский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Республика Марий-Эл, Чеченская Республика и Республика Крым.

Число регионов, поддержавших премию, выросло по сравнению с прошлым годом более, чем в два раза. И дело не только в том, региональные власти поддерживают идею импортозамещения. Дело еще и в том, что они отдают отчет и в необходимости поощрения тех, кто встал на этот нелегкий путь. «Мы отметили, что импортозамещающих предприятий стало гораздо больше. Уже можно оценивать результаты и награждать лучших» — прокомментировал ситуацию представитель Правительства Воронежской области.

Региональные правительства активно информируют предприятия и компании о приеме заявок на соискание звания лауреата Премии «Приоритет-2017». В результате растет понимание того, что участие в конкурсных мероприятиях премии – залог того, что импортозамещающих компаний становится известной на федеральном уровне, что путь к потребителю становится короче, что поддержка государственных органов становится осязаемой. А номинанты и, естественно, лауреаты премии получают в свое распоряжение мощный маркетинговый инструмент.

И это понятно, ведь премия «Приоритет» - первая и единственная награда лидерам импортозамещения в нашей стране, имеющая федеральный масштаб. В прошлом году участие в ней приняли компании из 45 регионов РФ, а также стран СНГ. Было подано 385 заявок на участие в Премии от 296 компаний, представляющих более 29 отраслей экономики. В этом году ожидается порядка 450 участников.

Всё больше импортозамещающих предприятий из регионов принимают участие в премии. И это – актуальная тенденция. «Мы благодарим региональные власти за помощь и поддержку, - прокомментировал В. Расницын, председатель Оргкомитета Национальной Премии «Приоритет-2017».- Очень важно, что импортозамещение стало общенациональной задачей, решение которой может быть осуществлено только общими усилиями»

Участниками премии «Приоритет-2017» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так средние и малые предприятия. Подать заявку можно на официальном сайте Премии http://prioritetaward.ru/participate