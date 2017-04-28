27 апреля 2017 года в пресс-центре «Аргументы и факты» (Москва, ул. Мясницкая, д. 42) прошла пресс-конференция «#IT в ЖКХ: жилой фонд России одним кликом».

В пресс-конференции приняли участие:

- Рурин Олег Станиславович, заместитель генерального директора государственной корпорации – «Фонд содействия реформированию ЖКХ»;

- Качкаев Павел Рюрикович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;

- Шпектор Игорь Леонидович, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ.

В ходе мероприятия состоялась презентация мобильного приложения информационной системы «Реформа ЖКХ»: «Реформа ЖКХ: Жилищный фонд России», разработанной Фондом ЖКХ.

Открывая пресс-конференцию, О.С. Рурин заявил: «Запуск данного приложения повысит прозрачность жилищно-коммунального хозяйства, а также доступность и достоверность информации в этой сфере для граждан». Он отметил, что использование приложения также поможет общественным активистам в сфере ЖКХ контролировать работу управляющих компаний и проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

В своем вступительном слове П.Р. Качкаев отметил практическую значимость приложения для простых граждан: «ГИС ЖКХ» еще находится в стадии формирования, но главное - это, по большей части, система для профессионалов отрасли, способствующая их взаимодействию, а мобильное приложение «Реформа ЖКХ: Жилищный фонд России», разработанное Фондом, - это информационная система для граждан, собственников жилых помещений, благодаря которой понятно, что происходит в их домах, кто и как ими управляет. Вот, например, я уже загрузил на свой телефон это приложение и легко в нем разобрался, выяснил, сколько средств уже собрано на капитальный ремонт моего дома, в каком году в нем планируется замена инженерных сетей, когда будут ремонтировать кровлю и фасад».

Важность информационной системы «Реформа ЖКХ» для осуществления общественного контроля в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и реализации приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды подчеркнул И.Л. Шпектор: «Непрозрачность мешает нормальному развитию жилищно-коммунальной отрасли, надо выявлять и пресекать любые попытки недобросовестных управляющих компаний размещать в системе недостоверную информацию».

Затем участники пресс-конференции ответили на многочисленные вопросы журналистов.

На вопрос корреспондента журнала «Строительная орбита» О.С. Рурин сообщил: «Мы изначально принимая решение об архитектуре наших информационных систем, основывали их только на открытых решениях. Мы не платим никакие лицензионные платежи. Платформенные решения открытые. А то, что касается непосредственно разработки информационной системы, мы делаем это с помощью российских компаний. Это исключительно разработка в интересах Фонда и по нашему заданию.

Что касается BIM-технологий. Мы являемся участниками этого процесса в рамках тех групп, которые организованы Минстроем России. Сейчас этот процесс находится на стадии обсуждения с точки зрения этапа эксплуатации. Те решения, которые сейчас принимаются с точки зрения развития системы, позволяют быстро запустить их, как только такие стандарты будут разработаны и утверждены».

Кроме этого, в ходе мероприятия журналистам была представлена оперативная информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в субъектах РФ.

На сайте Фонда ЖКХ reformagkh.ru в разделе «Переселение граждан из аварийного жилья» представлены сведения о реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах РФ по оперативной отчетности субъектов РФ на 1 апреля 2017 года.

В соответствии с Указом Президента РФ № 600 от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в 2014-2017 годах необходимо переселить 711,58 тыс человек из аварийного жилья площадью 11,145 млн кв.м, из которых с участием средств Фонда ЖКХ подлежит расселению 9,55 млн кв.м.

За период с 2014 года по 1 апреля 2017 года переселены 525,25 тыс человек из аварийного жилья площадью 8,203 млн кв.м, что составляет 73,81 % от общего количества граждан, которых необходимо переселить в соответствии с Указом Президента РФ № 600 и 73,60% от общего объема аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Таким образом, до 1 сентября 2017 года осталось переселить 186,33 тыс человек из аварийного жилья площадью 2,942 млн кв.м.

Аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года, расселен в полном объеме в Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Калининградской, Московской, Магаданской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге, а также Ханты-Мансийском автономном и Ненецком автономном округах.

Выполнение программ переселения свыше 80% от общего объема достигли в 21 субъекте РФ. Выполнение программ менее 80% от общего объема зафиксировано в 39 субъектах РФ.

Риски незавершения программ переселения в установленные сроки имеются в Амурской, Ивановской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, Республиках Карелия и Тыва и Забайкальском крае.

Справочно:

По состоянию на 1 января 2017 года в рамках реализации 185-ФЗ, начиная с 2008 года, в целом по стране переселено 0,87 млн человек из аварийного жилищного фонда площадью 13,32 млн кв.м.

В 2008-2013 годах переселены 0,35 млн. человек из аварийного жилья площадью 5,19 млн кв.м. За 2014-2016 годы переселены 0,52 млн человек из аварийного жилья площадью 8,13 млн кв.м.